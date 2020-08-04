شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على جهود الداخلية خلال شهر لحفظ الأمن بالشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فيديو جهود الداخلية خلال شهر، حيث نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 3654 قطعة سلاح نارى غير مرخصة بحوزة (3101) متهم، بينها " جرينوف – رشاش – 343 بندقية آلية – 700 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 176مسدس – 2433فرد محلى - 6140 طلقة مختلفة الأعيرة".

وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص و5813 قطعة "سلاح أبيض، و 39 تشكيل عصابى، ضموا 107 متهم، إرتكبوا 232حادث، و527 متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم"7 بنادق آلية – 9 بنادق "غير مششخنة" – 4 مسدس – 159فرد محلى – 359سلاح أبيض"، وأثمرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكا عن تنفيذ (1911026) حكم قضائى متنوع، ونجحت الداخلية فى مجال مكافحة المخدرات في ضبط 4645 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها (4964) متهم.

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ونجحت الداخلية في مجال الأمن الإقتصادى في ضبط 37868 قضية تموينية متنوعة، جاء أبرزها ضبط 443 قضية إسطوانات غاز بمضبوطات بلغت 31299إسطوانة تقدر قيمة الغاز المدعم 4225365 جنيه، وتمكنت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة من ضبط 4874 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها 472 قضية ضرائب عامة، وضبط 21 قضية "إحتيال مصرفى- احتيال عبر الإنترنت- غسل أموال– كسب غير مشروع"بقيمة بلغت 9034930449 جنيه.

وأسفرت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس "كورونا في ضبط 29186 قضية تموينية متنوعة، وضبط 256 مقهى مخالف، وغلق 9 أماكن أنشطة تعليمية مخالفة، وغلق 9912 محل مخالف لقرار الغلق، وفى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط 66836 سائق نقل جماعى، وفى مجال مخالفة قرار إيقاف أعمال البناء تم ضبط 2254 شخص بإجمالي 2216 مبنى.