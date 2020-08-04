شكرا لقرائتكم خبر عن الثالث على الثانوية لـ"تليفزيون الخليج 365": مصدقتش وكنت فاكر تشابه أسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف تليفزيون الخليج 365، الثالث مكرر على الثانوية العامة، يحيى محمد فرغلي شعبة علمي رياضة من محافظة الإسكندرية، قال إنه لم يتابع المؤتمر الخاص بوزارة التعليم، لكنه فوجئ بمكالمات أصدقائه تنهال عليه لتهنئته، وإن الوزير د.طارق شوقي ذكر اسمه في المؤتمر، لكنه لم يصدق هذا، وذهب ليبحث ما إذا كان هناك أشخاص آخرين في مدرسته يحملون اسمه، وحينما لم يجد أحدا آخر في المدرسة يحمل اسمه، أدرك أنه المقصود.

وأكد يحيى أنه لم يكن يعرف أن هناك مؤتمرا لوزارة التربية والتعليم لإعلان الأوائل.

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وقال يحيى إنه يود دخول كلية الهندسة شعبة الكهرباء، وذكر الثالث مكرر أن والدته بكت بعد معرفتها النتيجة وسجدت شكرا لله، فيما هنأه والده وشعر بالبهجة، خاصة أنه الابن الكبير وأول تجربة للثانوية العامة في المنزل.

وأضاف يحيى محمد فرغلي، أنه لم يكن يتوقع أبدا أن يكون من الأوائل، لكنه توقع في نفس الوقت أن يحصل على مجموع كبير ولكن ليس لدرجة أن يكون من الأوائل على مستوى الجمهورية.