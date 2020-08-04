شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط قضايا احتيال وكسب غير مشروع بقيمة 9 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحمت وزارة الداخلية عدداً من البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد) ، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (1043متهم).. وبحوزتهم (44 قطعة سلاح نارى – 76 طلقة مختلفة الأعيرة- 4 قطع سلاح أبيض).

وأسفرت الجهود الأمنية فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية في ضبـط ( عدد 3654 قطعة سلاح نارى ) غير مرخصة بحوزة (3101) متهم.. وذلك على النحو التالى : (1 جرينوف – 1رشاش – 343 بندقية آلية – 700 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 176مسدس – 2433فرد محلى - 6140 طلقة مختلفة الأعيرة).

وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص و(5813) قطعة "سلاح أبيض، و (39) تشكيل عصابى، ضموا (107) متهم، إرتكبوا (232) حادث، و(527) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (7 بنادق آلية – 9 بنادق "غير مششخنة" – 4 مسدس – 159فرد محلى – 359سلاح أبيض)، وأثمرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكا عن تنفيذ (1911026) حكم قضائى متنوع.

ونجحت الداخلية فى مجال مكافحة المخدرات في ضبط (4645) قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها (4964) متهم.. وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (6 طن و 851,432 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (288,112 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (55,458 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (4,847 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (48,533 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت (9,201 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الشابو وزنت (20,451 كيلو جرام)، وكمية من البودرة المخدرة وزنت (8,327 كيلو جرام)، و(89917) قرص مخدر، و كمية من مخدر الكيتامين بلغت (850 جرام).

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وأسفرت الجهود فى مجال ضبط القضايا النوعية عن إعادة (16) سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط (721) قضية أحداث، وضبط (989) قضية مصنفات فنية، وضبط (16919) قضية مرافق عامة، وضبط (740940) مخالفة مرورية متنوعة، وكشف غموض (168) حادث (خطف - قتل – سرقة بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (314) متهم، وفي مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (136) قضية بإجمالى (156) متهم بمضبوطات تجاوزت (4 أطنان).

ونجحت الداخلية في مجال الأمن الإقتصادى في ضبط (37868 قضية تموينية متنوعة).. جاء أبرزها ضبط (443) قضية إسطوانات غاز.. بمضبوطات بلغت (31299إسطوانة).. تقدر قيمة الغاز المدعم 4225365 جنيه، وضبط (87) قضية مواد بترولية.. بمضبوطات بلغت (1004110لتر)، وضبط (326) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (99,688 طن – 720 عبوة – 37 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط (49) قضية إستيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت (29,376طن – 1202 عبوة – 6500 قطعة ) سلع مُدعمة متنوعة، وفى مجال قضايا التيار الكهربائى تم ضبط (306433) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (192215046 جنيه).

وتمكنت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة في ضبط (4874) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها (472) قضية ضرائب عامة، كشف (476) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (232) قضية فى مجال الجمارك، (48) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (987) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (758) قضية تحرى مدين ولجان فحص، كما تم ضبط (33) قضية فى مجال "الإتجار بالنقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال- تهريب جمركى بضائع"، (7) قضايا فى مجال "إختلاس المال العام والإستيلاء عليه"، (21) قضية "إحتيال مصرفى- إحتيال عبر الإنترنت- غسل أموال– كسب غير مشروع" .. بقيمة بلغت (9034930449 جنيه).

وأسفرت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس "كورونا في ضبط (29186) قضية تموينية متنوعة، وضبط (256) مقهى مخالف، وغلق (9) أماكن أنشطة تعليمية مخالفة، وغلق (9912) محل مخالف لقرار الغلق، وفى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط ( 66836 سائق نقل جماعى)، وفى مجال مخالفة قرار إيقاف أعمال البناء تم ضبط عدد (2254 شخص) بإجمالى (2216 مبنى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.