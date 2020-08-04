الداخلية: تنفيذ 2 مليون حكم قضائي خلال 30 يوم بمحافظات مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع جهودها لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام. وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع عن تنفيذ (1911026) حكم قضائي متنوع؛ وذلك على النحو التالي: 8356 حكم جناية من بينها (9 أحكام بالإعدام – 290حكم بالسجن المؤبد)، 572100 حكم حبس جزئي، 108738 حكم حبس مستأنف، 938497 حكم غرامة، 283335 حكم مخالفة. جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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