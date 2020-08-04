ضبط 3 آلاف قطعة سلاح و39 تشكيل عصابي في مداهمة للسحر والجمال وبحيرة المنزلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

داهمت قوات الشرطة، عددًا من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد)، منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتي (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (1043متهم)، وبحوزتهم (44 قطعة سلاح ناري، 76 طلقة مختلفة الأعيرة، 4 قطع سلاح أبيض).

وأسفرت الجهود الأمنية في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية عن ضبط (3654 قطعة سلاح ناري) غير مرخصة بحوزة (3101) متهم.

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كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص"، 5813 قطعة "سلاح أبيض"، 39شكيل عصابي، ضموا (107) متهم، ارتكبوا (232) حادث.

وضُبط (527) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (7 بنادق آلية – 9 بنادق "غير مششخنة" – 4 مسدس – 159فرد محلي – 359 سلاح أبيض).

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.