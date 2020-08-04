البرلمان يوافق على اتفاقية مصرية- فرنسية لتطوير تجارة المواد الغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة ثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج "المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر، والموقع بين حكومة مصر وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية بمدينة القاهرة في30 مارس 2020.
وتهدف الاتفاقية إلى تزويد الحكومة المصرية بالتوصيات الأساسية المتعلقة بتحسين طرق الإمداد الغذائي والتأكد من جودته وتعظيم الاستفادة من المنتجات الغذائية والخدمات اللوجيستية وذلك من خلال إجراء دراسات تسمح بتشكيل توجهات استراتيجية واضحة المعالم للسياسة المصرية في مجال تطوير تجارة الجملة الخاصة بالمنتجات الطازجة.
وأوضحت الاتفاقية أن تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية لشركة سيماريس باعتبارها الشريك الفني مساهمة مالية بقيمة 700 ألف يورو لتنفيذ المشروع ويبرم بينهما اتفاق ثنائي يتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بآلية دفع المساهمة المالية.
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