خطوة مهمة.. برلماني يطالب بتفعيل التحول الرقمي بمباني المجالس النيابية في العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن الجهود الحكومية التي تتصاعد يومًا بعد الآخر في التوجه الرقمي والتكنولوجي في مصر، تؤكد الوعي الكامل بإيجابياته، ودوره في النهوض ومواجهة إشكاليات الماضي، ومواكبة التطورات العالمية؛ خصوصاً بعدما أثبت الواقع إبان أزمة كورونا أن التحول والتعامل الرقمي هو الإطار الفعال لمواجهة مثل هذه الأزمات.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها طلعت إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن جميع مؤسسات الدولة في حاجة إلى تفعيل التحول الرقمي والتكنولوجي بجميع أعمالها؛ ومنها المؤسسة التشريعية على مستوى مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، وهو الأمر الذي يتطلب بيئة لوجستية مناسبة لذلك؛ خصوصًا أنه في ضوء أزمة كورونا لم يُمَكَّن البرلمان من الانعقاد بشكل إلكتروني أو ممارسة مهامه الرقابية والتشريعية عن بُعد.

ولفت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى أن مصر تقوم ببناء صرح كبير لمجلس النواب ومجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية، ومن ثمَّ توفير البيئة اللوجستية لعمل المجالس النيابية بشكل تكنولوجي وإلكتروني أصبح ضرورة مهمة، مستشهدًا بما حدث في لجنة الاتصالات بمجلس النواب الحالي، واستضافة وزير الاتصالات لمناقشة بعض الملفات من مقر مكتبه عبر الوسائل التكنولوجية.

واختتم طلعت حديثه بالتأكيد أن التجربة أثبت إمكانية العمل البرلماني بشكل متدرج عن بُعد، ومن ثمَّ دراسة التوسع في ذلك بمباني المجالس النيابية في العاصمة الإدارية ستكون خطوة مهمة، ومواكبة للتطور والتحول الرقمي، مناشدًا رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، والمستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، بدراسة هذا الملف؛ خصوصًا أن جهود الحكومة تتزايد بشكل عام في التحول الرقمي بشكل يومي.