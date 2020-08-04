أخبار مصر | "العامة للرعاية الصحية": استمرار الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بـ11 مركز ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "العامة للرعاية الصحية": استمرار الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بـ11 مركز ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، استمرار فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بـ (11) مركز صحي تابع لفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية في بيان اليوم أنه إلى جانب الكشف عن أمراض السكر والضغط والسمنة يتم الكشف عن سرطان الثدي، وذلك من خلال مراكز " مصطفى كامل، الجوهرة، شرق النوادي، تعاونيات الزهور، العرب، القابوطي، بحر البقر القديمة، حرفيين بورفؤاد، العلاج الطبيعي،الحي الإماراتي، علي بن أبي طالب"، التابعة لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه يتم تقديم الخدمة الطبية لجميع المواطنين المترددين على جميع الوحدات من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا من السبت إلى الخميس، وتقدم بالمجان دون أى مقابل مادي.

وأضاف السبكي أن جميع الخدمات الطبية المقدمة في المبادرات الرئاسية من خلال الوحدات الصحية التابعة لهيئة العامة الصحية ببورسعيد حيث تتم في إطار من الخصوصية، لافتًا إلى أن الكشوف الطبية في مبادرة صحة المرأة تتم من خلال فريق طبي من السيدات، وتابع: يتم تقديم التوعية الطبية اللازمة والثقافة الصحية بشأن عوامل الخطورة وأهمية الكشف المبكر لتجنب المضاعفات، بالإضافة إلى دعم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

واستكمل رئيس مجلس ادارة هيئة الرعاية الصحية أن المبادرات الرئاسية تعكس حرص الدولة المصرية على الإرتقاء بصحة المواطن المصري بشكل عام والمراة المصرية بشكل خاص وتابع: الكشف المبكر عن الامراض خاصة المزمنة يوفر مبالغ مالية كبيرة توجة لعلاجها في مراحل متأخرة.

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وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 1611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 44066 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 94640 حالة من ضمنهم 44066 حالة تم شفاؤها، و4888 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.