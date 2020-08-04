أخبار مصر | "الرياضة" تدعو للمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للشباب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "الرياضة" تدعو للمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى ضوء الفعاليات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة احتفالا باليوم العالمي للشباب، يومي 12-13 أغسطس الجاري، تحت شعار "2020.. اشتراك الشباب في الجهود الدولية "، أعلنت الوزارة عن بدء تلقيها لرغبات الشباب من جميع المحافظات الاشتراك فى فعاليات تلك الاحتفالات

ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن تلك الفعاليات تأتي تأكيدا لجهود الحكومة المصرية علي دعمها لتنمية الشباب فى مختلف المجالات بالتعاون مع جميع الجهات المعنية المحلية منها والدولية وانطلاقا من ايمان الوزارة بأهمية تأثير الشباب في مجتمعاتهم ودورهم الفعال في التنمية، واعترافا بدور الشباب الذي لا غني عنه علي المستوي الوطني وكذلك علي مستوي العمل متعدد الأطراف.