أخبار مصر | "الرياضة" تدعو للمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للشباب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "الرياضة" تدعو للمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فى ضوء الفعاليات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة احتفالا باليوم العالمي للشباب، يومي 12-13 أغسطس الجاري، تحت شعار "2020.. اشتراك الشباب في الجهود الدولية "، أعلنت الوزارة عن بدء تلقيها لرغبات الشباب من جميع المحافظات الاشتراك فى فعاليات تلك الاحتفالات
ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن تلك الفعاليات تأتي تأكيدا لجهود الحكومة المصرية علي دعمها لتنمية الشباب فى مختلف المجالات بالتعاون مع جميع الجهات المعنية المحلية منها والدولية وانطلاقا من ايمان الوزارة بأهمية تأثير الشباب في مجتمعاتهم ودورهم الفعال في التنمية، واعترافا بدور الشباب الذي لا غني عنه علي المستوي الوطني وكذلك علي مستوي العمل متعدد الأطراف.
وتهيب الوزارة بجميع الشباب الراغبين فى المشاركة من المرحلة العمرية من 18 – 35 عامًا ملء الاستمارة الخاصة بذلك والتعرف على جميع الفعاليات التى سيتم تنفذها على مدار اليوم من مناقشات والعاب ومبادرات مختلفة وذلك من خلال الرابط:
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