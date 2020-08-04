أخبار مصر | بين الدعابة والدعاء.. هاشتاج الثانوية العامة يتصدر تويتر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بين الدعابة والدعاء.. هاشتاج الثانوية العامة يتصدر تويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر هاشتاج "الثانوية العامة" قائمة الأكثر تداولا علي موقع التدوينات "تويتر"، ليكون الأول على مصر في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وشارك في الهاشتاج الآلاف، ليطمئنوا طلاب الثانوية العامة قبل ظهور النتيجة بدعاء لهم والتخفيف من حالة القلق لديهم، ومن المترقب إعلان نتيجةً الثانوية العامة خلال ساعات قليلة.

وكتب احد الأشخاص عبر حسابه الشخصي "حابب اقول لشباب ⁧‫#الثانويه_العامه‬⁩ ايًا كانت النتيجة ايه متزعلش، ده نصيبك ومش كل حاجة بنعوزها بتبقي الخير لينا، انا اتظلمت في التصحيح وكان المفروض اجيب ٩٨٪ وادخل اسنان(حلمي )بس جبت ٩٦٪ ومدونيش درجاتي ودخلت بيطري وناجح في شغلي الحمدلله، ولو رجع بيا الزمن هختارها تاني مش اسنان" وأضاف اخر ما ضاقت الا ما فرجت "

وعلق آخر عبر الهشتاج " يارب وفق طلاب الثانوية العامة اليوم وارزقهم وذويهم الفرح والسرور " فيما غرد آخر "انا قَلبـــيے معاكم يا حبايبي،وكنت بدعلكم في رمضان كتير، وبدعمكم لاني،اما كنت مثلكم، كنت بتمني اي حد يقدم ليـّۓ اي دعم معنوي"، وتمني اخر "يارب انا متعشم فيك اوي والله متكسرش ب خاطري ولا خاطر اهلي "

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وقال آخر عبر حسابه "فاكر انى جبت ساعتها 95.5% فى امتحانات الثانويه العامه ومع ذلك كنت متضايق لانى كنت علمى علوم والمجموع دة ميدخلنيش طب دخلت علوم "جيوفيزياء" وانا مرغم عليها لانه مكنش فى غيرها قدامى واتخرجت منها ولو الزمن كان رجع بيا كنت هدخلها بأختيارى".

ولم يخلو الهشتاج من روح الدعابة لتخفيف من شعور القلق طلاب الثانوية العامة، حيث شارك أحد رواد التواصل الاجتماعي قائلا "يارب كل طلبة الثانوية العامة يدخلو طب حتى بتوع علمي رياضة"‬⁩وأستكمل اخر "ياارب نجحهم مش لأجلهم.. لأجل اهاليهم الغلابه ال طلع عينهم ف المصاريف طول السنه".