أخبار مصر | رئيس البرلمان ينعي نائب الشرقية سعيد العبودي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان ينعي نائب الشرقية سعيد العبودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، صباح اليوم، نائب بلبيس بمحافظة الشرقية سعيد العبودى الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز ال 55 عاما إثر إصابته بأزمة قلبية تعرض لها في فجر اليوم الثلاثاء، أثناء تواجده في منزله.

وأعلن المهندس أحمد الخطيب أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خبر وفاة النائب سعيد العبودي.

وكتب الخطيب: ببالغ الحزن والأسى تلقيت خبر وفاة رجل ما عاهدته إلا بوجه بشوش، مُحب للخير والوطن هو الاخ الكريم الراحل النائب اللواء سعيد العبودي ابن مركز ومدينة بلبيس، وبهذا المصاب الجلل أتقدم بخالص التعازي لأهل دائرته، ولذويه وكافة عائلته، وأطلب بكل رجاء الدعاء لأخانا بالدعاء بظهر الغيب أن يرحمه الله، ويسكنه الفردوس، وأن يصب على قبره شابيب الرحمة والغفران، وأن يرزقنا نحن وأهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون".

• آخر تطورات فيروس كورونا

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 1611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 44066 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 94640 حالة من ضمنهم 44066 حالة تم شفاؤها، و4888 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.