مصر | تأجيل محاكمة مدير شركة متهم بالتزوير في محررات رسمية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة مدير شركة متهم بالتزوير في محررات رسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلاني حسن، تأجيل محاكمة المتهم " ع.ا" مدير شركة، لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية بمدينة نصر لجلسة 6 أغسطس الجارى.

صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط ووليد عبد الرؤوف المندراوي، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم بالقضية أنه بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشترك مع موظف عمومي حسن النية موثق بمأمورية الشهر العقاري بمدينة نصر في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو توكيل منسوب صدوره لمكتب توثيق مدينة نصر، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن مثل أمام الموظف سالف الذكر، وقرر له علي خلاف الحقيقة أنه مالك لقطعتي أرض بالمقطم، ودون الموظف تلك البيانات حال كونه المختص بتحريرها فوقعت الجريمة بناء علي تلك المساعدة.