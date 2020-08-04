مصر | المشدد والغرامة لمتهمين بالإتجار في البشر بالدقي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المشدد والغرامة لمتهمين بالإتجار في البشر بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة المتهم "محمد.ع" بالسجن المشدد 6 سنوات، ومعاقبة المتهم "كمال.ا"، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمين، لاتهامهما بالإتجار فى البشر، وهتك عرض الأطفال بالدقى.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة
وأسندت النيابة للمتهمين "محمد.ع"،21 سنة، جامع قمامة، و" كمال.ا"، 15 سنة، طالب، حال كون المتهم الثانى طفلًا، تهمة إيواء المجنى عليهم الأطفال " م.ا"، و" م.ر"، و" م.ر"، بقصد استغلالهم تجاريًا فى أعمال التسول للحصول على ربح مادى مساسا فى حقهم من الحماية من الاتجار، بأن أجبروهم على استجداء المارة للحصول على مبالغ مادية كانوا يتحصلون عليها منهم لاحقًا على النحو المبيت بالتحقيقات.
كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة هناك عرض المجنى عليهم " م.ا"، و"م.ر"، "م.ر"، بالقوة والتهديد بأن أشهرا فى وجههم سلاح أبيض "موس"، أمران إياهم بحصر ملابسهم واعتدا كلًا منهما عليهم جنسيًا.