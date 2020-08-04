مصر | المشدد والغرامة لمتهمين بالإتجار في البشر بالدقي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المشدد والغرامة لمتهمين بالإتجار في البشر بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة المتهم "محمد.ع" بالسجن المشدد 6 سنوات، ومعاقبة المتهم "كمال.ا"، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمين، لاتهامهما بالإتجار فى البشر، وهتك عرض الأطفال بالدقى.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة

وأسندت النيابة للمتهمين "محمد.ع"،21 سنة، جامع قمامة، و" كمال.ا"، 15 سنة، طالب، حال كون المتهم الثانى طفلًا، تهمة إيواء المجنى عليهم الأطفال " م.ا"، و" م.ر"، و" م.ر"، بقصد استغلالهم تجاريًا فى أعمال التسول للحصول على ربح مادى مساسا فى حقهم من الحماية من الاتجار، بأن أجبروهم على استجداء المارة للحصول على مبالغ مادية كانوا يتحصلون عليها منهم لاحقًا على النحو المبيت بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة هناك عرض المجنى عليهم " م.ا"، و"م.ر"، "م.ر"، بالقوة والتهديد بأن أشهرا فى وجههم سلاح أبيض "موس"، أمران إياهم بحصر ملابسهم واعتدا كلًا منهما عليهم جنسيًا.