شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 4110 حالات تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت من تنفيذ إزالة لـ4110 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة وأراضي زراعية بمراكز وقرى المحافظة خلال الفترة من 5 أبريل الماضي وحتى الآن ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات البناء وجميع التعديات وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وفقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بالتصدى لهذه التعديات وإزالتها فورًا، مشيرًا إلى تحرير محضر «جنح طوارئ» وإحالته إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين للقانون طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

وأكد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ تلك الحملات دون توقف للتصدي لها بكل قوة وحسم والحفاظ على حق الدولة والمواطنين والرقعة الزراعية دون تهاون أو تقاعس، مشيراً إلى تنفيذ إزالة لـ 2054 حالة تعد على أراض زراعية بمساحة تصل إلى 77 فدانا و12 قيراطا و23 سهما وإزالة 819 حالة تعد بالمباني على أراض أملاك دولة بمساحة 122 ألف متر وتنفيذ 273 حالة إزالة على أراض زراعية لأملاك الدولة بمساحة 2942 فدانا و3 قراريط و22 سهما بالإضافة إلى إزالة 964 حالة لمخالفات البناء على مساحة 129 ألف متر وذلك خلال حملات مكبرة بمراكز وقرى المحافظة بمشاركة رؤساء المراكز ونواب ومساعدي رؤساء المراكز ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والأحواض والجمعية الزراعية والري وحماية الأراضي وبالتنسيق مع مديرية الأمن ومراكز الشرطة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لكل مركز.