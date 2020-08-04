شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 22 مخالفة تموينية متنوعة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تلقي اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تقرير من الدكتور محمد حلمي رئيس مركز أبوقرقاص، بضبط 22 مخالفة تموينية متنوعة ما بين محلات تجارية بدون ترخيص، ضبط سلع تموينية مدعمة للاتجار بها في السوق السوداء، بالإضافة لضبط 40 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية. تحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التصرف. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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