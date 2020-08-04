شكرا لقرائتكم خبر عن السادس مكرر: أتطلع للعمل ضمن فريق الأمم المتحدة الإنمائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الفرحة العارمة في منزل الطالبة ريهام عماد مسلم، الكائن بمنطقة بساتين الإسماعيلية التابعة لمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، والتي حصلت على المركز السادس مكرر بمجموع درجات 407.5 ضمن أوائل الثانوية العامة للشعبة الأدبية، من مدرسة أنشاص الرمل الثانوية المشتركة التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، وتوافد العشرات من أصدقائها وجيرانها على منزلها لتهنئتها.

وقالت «ريهام»، لـ«المصري اليوم»، إن نجاحها وتفوقها لم يكن من فراغ، ولكن بدور والديها الكبير ووقوفهما بجوارها وتحفيزهم المستمر لها بالتوفيق، حيث يعمل والدها موظف بالإسكان والتعمير بمدينة بدر، ووالدتها ربة منزل ولها من الأشقاء أربعة بمراحل التعليم المختلفة هي أكبرهم، مؤكدة حرص والديها وبذلهم الكثير من الجهد لتذليل العقبات وتهيئة الجو وإبعادها عن الضغوط النفسية طوال فترة الدراسة، لافتة إلى أنها لم تكن تعتمد على ساعات معينة للمذاكرة بل كانت تهتم بالفهم والمثابرة لإنجاز مهمتها في تناول دروسها.

وأشارت إلى أنها فور علمها بالخبر من إحدى صديقتها وتدعى «فاطمة»، لم تسعها الفرحة كونها لم تتوقع حصولها على هذا المركز ضمن العشر الأوائل على مستوى الجمهورية، إلا أن مثابرتها واجتهادها طوال العام وضع الأمل بداخلها بأنها ستحصل على درجات عالية، مرجعة الفضل كله لوالديها الذين تحملوا الكثير من المعاناة من أجلها هي وأشقائها، وأنها كانت تحصل على مجموعات تقوية داخل المنزل.

وأضافت أن قدوتها الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وأنها تهدي هذا النجاح لوالديها، متمنية دخولها كلية السياسة والاقتصاد لتحقيق حلمها الذي كانت تحلم به طوال سنوات دراستها.

وكشفت عن أمنيتها بأن تعمل ضمن فريق الأمم المتحدة الإنمائي لإيمانها بالدور الإنساني للمرأة في قضايا حقوق الإنسان ومحاربة الفقر الذي يعاني منه كثير من أطفال دول العالم.

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