شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات» تبدأ تسليم تصاريح متابعة انتخابات الشيوخ لوسائل الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، تسليم تصاريح متابعة انتخابات مجلس الشيوخ لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، الذين تقدموا بطلبات للقيد بقاعدة بيانات الهيئة، حتى يتمكنوا من متابعة الانتخابات المقرر لها يوما 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، و11 و12 أغسطس في الداخل، حيث يقدر عدد منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية المقيدة بقاعدة بيانات الهيئة 64 منظمة، فيما يقدر عدد المؤسسات الإعلامية الدولية المقيدة بـ163 مؤسسة.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أمس الاثنين، عن إتاحة آلية استعلام المواطنين عن لجانهم الانتخابية خلال إجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2020، عبر موقعها الرسمي من اليوم لتسهيل على الناخبين في الوصل إلى لجان الاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن لأي ناخب منذ أمس الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية من خلال 3 وسائل: أولا: إما عبر موقع الهيئة الرسمى www.elections.eg، وذلك من خلال ادخال رقمك القومي المكون من 14 رقمًا، وثانيًا من خلال إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151، وثالثا من خلال الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.