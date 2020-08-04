شكرا لقرائتكم خبر عن السادس مكرر «أدبي»: «أخذت درس خصوصي في مادتين فقط».. وسألتحق بـ«الألسن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الفرحة والبهجة والسعادة داخل منزل الطالبة بالإسماعيلية، بعد حصولها على مجموع 407.5 درجة، حيث حصلت على المركز السادس مكرر في الثانوية العامة «أدبي» لسنة 2020، حيث قام الأهالى والجيران بتوزيع الحلويات وتقديم التهنئة إلى أسرتها.

وقال والد «ندى»، ويعمل تاجرًا، لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، إن «ابنتي تقضي إجازة عيد الأضحى لدى أسرتي في محافظة الدقهلية، وفوجئت باتصال هاتفي من مكتب وزير التربية والتعليم ليخبرني بأن ندى حصلت على المركز السادس، وأنها من العشر الأوائل على مستوي الجمهورية في الثانوية العامة».

وقالت «ندى» إنها كانت تعلم أنها ستحصل على مجموع كبير، ولكن لم تتوقع أن تكون من ضمن العشر الأوائل، مشيرة إلى أنها لم تحصل على أي درس خصوصي طوال فترة التعليم إلا هذا العام وفى مادتين فقط، بسبب فيروس كورونا المستجد. وأضافت الطالبة المتفوقة ابنة مدرسة 25 يناير بالإسماعيلية أنها كانت تذاكر 6 ساعات يوميًا، مشيرة إلى أنها ستقدم أوراقها في كلية الألسن «حلم حياتي».