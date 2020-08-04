شكرا لقرائتكم خبر عن الدقهلية تحصد 3 مراكز فى أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حصدت محافظة الدقهلية، اليوم، 3 مراكز في اوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بمراكز بلقاس وميت غمر والجمالية بينما لم تحصل مدارس مدينة المنصورة على أي مركز
حيث حصل الطالب رمضان نصحي فهمي يوسف بمدرسة بلقاس الثانوية بالدقهلية على المركز الأول مكرر علمي علوم على مستوي الجمهورية بمجموع 410 درجة .
وفي شعبة علمي رياضة حصل الطالب محمد احمد فوزي محمد صقر بمدرسة سعد الدين الشريف الثانوية المشتركة بميت غمر على المركز الثالث مكرر بمجموع 409.5 درجة. كما حصل الطالب أحمد السعيد محمد القعقاع رفاعي بمدرسة الشهيد على السيد بالجمالية على المركز الثالث مكرر «علمى رياضة» بمجموع 409.5 درجة.
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