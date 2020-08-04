شكرا لقرائتكم خبر عن الأول مكرر «علوم» بأسيوط: عرفت النتيجة من مؤتمر الوزير.. وكنت متخوفة بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت تسنيم محمد، الأولى مكرر علمي علوم بأسيوط، إنها علمت بنتيجتها في الثانوية العامة من خلال مؤتمر وزير التربية والتعليم، صباح اليوم.

وأوضحت «تسنيم» أنها كانت تدرس في مدرسة منفلوط الثانوية بنات، و«يعمل والدي دكتور صيدلي، ووالدتي دكتورة صيدلانية، وأنا أكبر إخواتي وهم حسن بالثانوية العامة وزياد ومريم».

وأضافت أنها كانت تذاكر بشكل يومي دون عدد ساعات منتظم، «وكنت متخوفة بسبب فيروس كورونا وخاصة بعد تضارب الأقوال حول طريقة الامتحانات، وإن شاء الله سألتحق بكلية الطب».

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام 2019-2020، بنسبة نجاح بلغت 81.5% .

وهنأ «شوقي» جميع طلاب الثانوية العامة الناجحين بالثانوية العامة، مؤكدًا أن هذه آخر سنة للثانوية العامة بنظامها القديم وشكلا التقليدي.

ووجه «شوقي» الشكر للدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين رئيس امتحانات الثانوية العامة، وكافة قيادات الوزارة وكافة مؤسسات الدولية.

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وأكد «شوقي» أن الدولة نجحت في تقييم كافة الطلاب في عام استثنائى بصفوف النقل والشهادات والطلاب المصريين بالخارج وتم عمل مشروعات بحثية، واختبارات الكترونية.