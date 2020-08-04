شكرا لقرائتكم خبر عن بسيون تحتفل بحصول أحد أبنائها على المركز الثالث علمى رياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت قرية الحداد التابعه لمركز بسيون بمحافظة الغربية بحصول الطالب اشرف ابو عريضة أحد أبناء القرية على المركز الثالث علمى رياضه على مستوى الجمهورية وعمت الفرحه أنحاء القرية بعد الإعلان رسميا عن ذلك

وقال محمود سعيد صقر عمدة القرية وخال الطالب أنهم فخورين بما حققه اشرف متمنين له مزيدا من التوفيق

واضاف أن محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى اتصل به وهنئه بالإضافة إلى مكانه وزير التعليم له

من جانبه قال أشرف أنه سعيد جدا بما حققه متمنيا الالتحاق بكلية الهندسة لتحقيق حلم حياته

واوضح أنه كان يعتمد على المزاكرة والمراجعة عبر اليوتيوب والقنوات التعليمية

واضاف أنه كان يذاكر ١٠ ساعات فى اليوم وان أسرته كانت سر تفوقه

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