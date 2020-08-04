شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. انهيار أجزاء من عقار قديم دون إصابات شرق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من طابقين بشارع الكاشف بمنطقة القصعى شرق الإسكندرية، اليوم السبت، فيما أفاد حى شرق التابع له العقار ان الانهيار لم يسفر عن اى إصابات. تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول، بلاغا يفيد سقوط أجزاء عقار قديم بشارع الكاشف في القصعي، دائرة قسم شرطة رمل ثانِ. ، وانتقلت إدارة الأزمات والكوارث بالحي إلى موقع البلاغ.

من جانبه، محارب هيلع رئيس حي شرق: أنه بالمعاينة اتضح أن العقار مكون من أرضي وطابقين خال من السكان، وسقطت أجزاء من الطابق الثاني دون وقوع أي إصابات. وأضاف رئيس حي شرق ، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة، ووضع حواجز خشبية حول العقار حفاظا على سلامة المارة والسيارات. مشيرا الى عرض ملف العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.