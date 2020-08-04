شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء.. طلاب العلمي يؤدون امتحان الصرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت امتحانات الثانوية الأزهرية بمحافظة شمال سيناء، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك. وقال الشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية، إن امتحانات الثانوية الأزهرية انتظمت بمختلف لجان المحافظة، مشيرًا إلى أن طلاب القسم العلمي يؤدون، الثلاثاء، امتحان مادة الصرف، وأن الهدوء يخيم على كافة اللجان دون شكوى. وأكد «أبوالقاسم» على استمرار أعمال التعقيم والتطهير لكافة اللجان وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة، وتوفير الرعاية الطبية حرصا على صحة وسلامة جميع العاملين والملاحظين والطلاب، كما أن جميع اللجان مؤمنة تأمينا كاملا، وأن كافة الخدمات متاحة من كهرباء ومياه وغيرها.

وأضاف أنه قد اختتمت قبل العيد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالنسبة للقسم الأدبى، مشيرا إلى أن عدد طلاب القسم العلمى يبلغ 155 طالبا وطالبة موزعين على عدد 8 لجان في كل من العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء، وأن الامتحانات مستمرة حتى بعد غد الخميس الموافق 6 أغسطس الجاري.