شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم شمال سيناء» تعلن عن عدد من الوظائف القيادية والإشرافية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية والإشرافية، وذلك طبقا للقانون رقم 155 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

وقال حمزة رضوان، وكيل المديرية، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الوظائف الشاغرة والمطلوبة هي مدير ادارة تعليمية بالشيخ زويد، وكيل إدارة تعليمية في نفس الادارة، 17 موجه عام مادة وأنشطة، ١7 موجه أول مادة وأنشطة في المديرية، 17 موجه ثانوى مادة وأنشطة في المديرية وإدارتى العريش وبئر العبدالتعليميتين، علاوة على عدد 6 مديرين مدرسة ثانوى، 4 وكلاء مدرسة ثانوى، 55 مدير مدرسة إعدادية، 42 وكيل مدرسة إعدادية، مدير مدرسة رسمية متميزة للغات، 4 وكلاء مدرسة رسمية متميزة للغات، 113 مدير مدرسة ابتدائية، 115 وكيل مدرسة ابتدائية، 22 موجه إعدادى مادة ونشاط، 37 موجه مادة ونشاط خدمات، وعدد 110 موجهين ابتدائي مادة ونشاط .

وأضاف «رضوان» أن هناك عدد آخر من الوظائف المطلوبة، ومنها 9 مديرى مدارس ثانوى فنى وفندقى، و16 وكيل مدرسة ثانوية فنية، 14 موجه تعليم ثانوى فنى، مدير مدرسة تربية خاصة، مشيرًا إلى أن موعد تقديم الطلبات ممن تنطبق عليهم الشروط يبدأ اعتبارًا من 4 أغسطس الجاري وحتى يوم 18 من الشهر نفسه.