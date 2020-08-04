شكرا لقرائتكم خبر عن مزارع يقتل جارة طعنا بالسكين بسبب خلافات الجوار في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي مزارع مصرعه متأثرا بطعن سكين علي يد جارة بسبب خلافات الجوار في المنيا. تلقي اللواء محمود خليل ، مدير امن المنيا ، إخطارا من مختار محمد علي ، عمدة قرية سلاقوس بمركز العدوة شمال المنيا ، بحادث قتل بعزبة سمعان التابعة للقرية.

انتقل العقيد هشام حمزة ، مأمور مركز شرطة العدوة والرائد محمد صلاح، رئيس المباحث، الي موقع الحادث وتبين قيام كل من علاء حسني عبدالوهاب ، 28 سنة ، فلاح، ووالده حسني عبدالوهاب رضوان ، 63 سنة ، بطعن جارهم باسم محمود شاهين، 28 سنة ، فلاح مقيمين بالعزبة بالصدر مما تسبب في وفاته في الحال.

تم نقل جثمان المتوفي إلي مشرحة مستشفي مغاغة العام، وتم القبض علي المتهمين والسلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.