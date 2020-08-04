شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جولة ليلية لمحافظ الشرقية: صادر سيارتين تروجان لمرشح بـ«مكبرات صوت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شوارع مدينة الزقازيق ليلًا، مساء الإثنين، للاطمئنان على مستوى النظافة العامة للشوارع، ورفع الإشغالات لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، والتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة، وارتداء العاملين والمترددين عليها الكمامات الواقية، تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد المحافظ على رئيس مدينة الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حيي أول وثان، برفع الإشغالات من الشوارع والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بعدم التعدي على الرصيف، وإلزامهم بالمساحات المحددة لهم وتحرير محاضر للمخالفين، مع وضع صناديق للقمامة أمام المحال، ورفعها أولا بأول للحفاظ على البيئة من التلوث.

وخلال جولة المحافظ بشوارع المدينة تلاحظ له سيارتين تستخدما مكبرات صوت صاخبة تروج لمرشح لمجلس الشيوخ، وتتسبب في إزعاج وقلق للمواطنين، وأمر المحافظ رئيس المركز بالتنسيق مع المرور بمصادرة السيارتين والتحفظ عليهما واتخاذ ما يلزم قانونا.

كما أمر المحافظ رئيس مركز الزقازيق بتوقيع غرامة مالية على صاحبي محلي عصير وأيس كريم، لعدم التزام صاحبيهما بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، وعدم تنظيم دخول وخروج المترددين عليهما مما يتسبب في حدوث تزاحم أمام المحلين

كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشدده لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، والتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والمطاعم، بمواعيد الغلق المحددة ونسبة الحضور المقررة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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