شكرا لقرائتكم خبر عن الآن.. نتيجة الثانوية العامة على الخليج 365 برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” نتيجة الثانوية العامة 2020، بعدما اعتمدها رسميا الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بنسبة نجاح 81.5%، حيث تم تهنئة الأوائل صباح اليوم وسيتم إعلان النتيجة ونشرها على موقع الخليج 365 بعد قليل.

ويمكن للطلاب الدخول على رابط الخليج 365 لمعرفة نتائجهم "بالضغط هنا"

وقد أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2020، وهم فى شعبة علمى علوم أحمد السيد برعى 410 بنى سويف وأحمد عبد الناصر 410 أسيوط وأحمد هشام عبد الباسط أسيوط وتسليم أحمد منفلوط أسيوط وجورج يسرى شحاتة منازل أسيوط وجورج إسحاق عوض رمضان نصحى فهمى الدقهلية وروان أحمد شبرا القاهرة وشهد محمد شديد القليوبية وصلاح الدين موسى كامل البحيرة ومريم محمود أحمد إسماعيل الغربية وياسمين أسامة رجب سوهاج.

وفى علمى رياضة عمر محمد عبد السميع القليوبية وعمر وائل يحى القاهرة وأحمد السعيد القعقاع الدقهلية، واحمد يسرى النقرتى البحيرة وأشرف احمد أبو عريضة الغربية وأمل ياسر محمد القاهرة وجورج الهامى بشاى القاهرة وسهيلة أيمن عبد الحكيم عبد الغنى المنوفية وعبد العاطى سلطان عيسى رحاب الغربية وكريم محمد سعد النزهة القاهرة ومحمد أحمد فوزى محمد محمد الدقهلية ومحمد خالد فؤاد عيسوى القليوبية ويحيى محمد فرغل.

وفى الشعبة الأدبية علا أحمد سعد إبراهيم المركز الأول منفردة القليوبية وحبيبة محمود محمد عبدالله القاهرة وريموندة أيمن عوض الله القاهرة وشاهيناز أحمد عبد الله القليوبية وإسماعيل أيمن أسيوط وآلاء حمدى عبد المطلب القاهرة وآية تامر شوقى إبراهيم القاهرة وجومانا محمد الزغبى القاهرة ورغدة محمد بيومى الإسكندرية وريهام عماد محمد حسن الشرقية وسهيلة أحمد حسانين القاهرة وعمر صلاح الدين القاهرة وندا يوسف السيد الإسماعيلية.

وفى مدارس المكفوفين سامية محمد عبد الرحمن عبد القادر الجيزة، وفى مدارس الدمج التعليمى الزهراء عبدالله احمد عبدالله سوهاج، وفى مدارس المتفوقين محمد يسرى عبداالله الصادق برج العرب الإسكندرية.

وقال وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفى، أن أوائل الثانوية العامة من شعبة الرياضيات 13 طالبا وطالبة منهم 11 ولد و2 بنات، والعدد الكلى للأوائل 39 طالبا وطالبة، منهم 30 طالبا من المدارس الحكومية، لافتا إلى أن نسبة النجاح في الثانوية العامة بلغت 81.5%.

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وأضاف طارق شوقى: "نحن نودع الثانوية القديمة ونستقبل تطوير ضخم وأشكر زملائى فى الوزارة.. ونحن لدينا تقارير كاملة عن الشكاوى والقضايا الواردة للشئون القانونية بعدد 1074 شكوى خاصة بالامتحانات تم الإبلاغ عنها تخص 1045 طالب و300 معلم".

واستطرد الوزير: "نودع هذا العام الاستثنائى بنجاح ومن العام القادم لن تطبع الوزارة الكتب لأول مرة.. سيعتمد التعليم في الفترة المقبلة على تقديم محتوى إلكترونى".

وأكد طارق شوقى أن الوزارة تعد مكتبات مكبرة من الدروس الإلكترونية وكتب تفاعلية كثيرة ومحتوى رقمى للتعلم، قائلا:" لن نطبع كتب مدرسية من أولى لـ 3 ثانوى لأن كل الطلاب معهم الأدوات الإلكترونية، ولديهم القدرة للدخول على المنصات، وهناك نظام جديد للتقييم، وأقول للجميع:" لا تستجيبوا للضغط من أجل الدروس الخصوصية لأنكم مش هتحتجوه ومش هيبقى له تأثير على الأداء فى السنوات القادمة.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2020 ، قد نطلقت يوم الأحد 21 يونيو واستمرت حتى 21 يوليو الماضى، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية و الخميس 25 يونيو أدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو، اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس الجارى، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وحصل الخليج 365" على حق نشر نتيجة الثانوية العامة 2020، حيث يستطيع الطلاب الدخول على موقع الخليج 365" والتسجيل برقم الجلوس على الرابط التالى