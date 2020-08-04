شكرا لقرائتكم خبر عن الأول منازل على الثانوية لـ"تليفزيون الخليج 365": كان نفسي أمي تكون عايشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف تليفزيون الخليج 365، جورج يسري شحاته الأول علمي علوم، ووالده في لقاء خاص، وقال جورج إنه لم يتابع مؤتمر وزير التربية والتعليم، لكنه فوجئ أن ابن عمه اتصل به وأخبره أنه من أوائل الثانوية العامة.

وأكد جورج أنه تم فصله من المدرسة لذلك حول الدراسة إلى نظام المنازل، وذلك لعدم قدرته على الانتظام في الدراسة، ورغم تفوقه في الدراسة إلا أن جورج أشار إلى أنه لم يحرم نفسه من العيش بشكل طبيعي والتواجد مع إخوته في حياتهم اليومية.

أما والد جورج فقد قال لـ"الخليج 365" أن الله عوض صبره بنجاح نجله وحصوله على مجموع مرتفع، وأن نجله امتنع عن حضور الدروس الخصوصية بعد انتشار فيروس كورونا، رغم أنه كان يأخذ دروس خصوصية في كافة المواد قبلها.

Advertisements

وأشار جورج أن أصعب مادة بالنسبة له كانت الجيولجيا بسبب عدم قدرته على الحفظ منذ الصغر.

وقال والد جورج إن والدته توفيت منذ وجود نجلهم في الحضانة، وكان تتمنى أن نجلها يكون طبيبا، لكن الله يرحمها لم تراه، وأنه قام بدوره ودورها سويا بعد رحيلها، فيما قال جورج أنه كان يتمنى أن تكون والدته على قيد الحياة كي تفرح به، لكن الله عوض صبره خيرا.