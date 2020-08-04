شكرا لقرائتكم خبر عن الأول بالثانوية العامة من القليوبية: عينيا دمعت عند سماع اسمي ضمن الأوائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الطالب محمد خالد فؤاد عيسوي، الأول مكرر بالثانوية العامة شعبة علمي رياضيات، مدرسة الشهيد محمد محمد جودة بالخانكة، إنه تلقى خبر حصوله على مركز ضمن الأوائل في الثانوية العامة بفرحة عارمة، وقت إعلان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم على الهواء، مشيرة إلى أن مشاعر أسرته امتزجت خلالها الفرحة بالدموع على تكليل هذا التعب بالنجاح الكبير.

وأضاف "محمد"، أنه على الرغم من أن العام الحالى لطلاب الثانوية العامة هو عام استثنائي نظرا لمنع الدروس الخصوصية وغلق المدارس، فإن المعلمين بمدرسته لم يتأخروا لحظة واحدة عنه وعن زملائه في تقديم يد المساعدة لهم عن طريق محاضرات "أون لاين"، والرد على استفسارات الجميع سواء وبأسرع وقت ممكن، موضحا أن هذا سهل مهمة المذاكرة حيث إنه كان يذاكر 6 ساعات فقط يوميا.

ومن ناحيته قال خالد عيسوى والد الطالب محمد إن حفظ نجله محمد لكتاب الله كان عاملا كبيرا سهل عليه مهمته بالثانوية العامة، وعاونه كثيرا إلى جانب العوامل التى تم توفيرها له في المنزل من الهدوء وكل سبل الدعم للتركيز بأكبر درجة ممكنة تمكنه من التحصيل الجيد لمواده الدراسية بالثانوية العامة.

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