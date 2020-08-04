شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: جامعة القاهرة أول جامعة مصرية أدخلت الذكاء الاصطناعى فى برامجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اهتمامه بدرجة كبيرة بموضوع الأمن السيبراني، مشيرا إلى أن فكرة إتاحة البيانات لكل الناس غير سليمة، وذلك لوجود ما يسمى أمن المعلومات الذي يمثل مفهوما موجودا في كل الدول المتقدمة، مؤكدا أهمية مسألة الأمن السيبراني ووجود وعي بأن تكون جميع معلومات ال data base في نطاق آمن وسرى ولا يطلع عليها إلا ذوي الإختصاص أو الأجهزة الرقابية.

وأكد الدكتور محمد الخشت، خلال حواره في برنامج المواجهة المذاع على قناة CBC إكسترا نيوز، أنه لا يوجد شئ مجاني في العالم، حيث أن أي برنامج يهيأ لنا أنه مجاني فهذا خطأ لأنه في المقابل يأخذ معلومات و data base كثيرة، والناس لا تدرك أهمية قاعدة المعلومات الخاصة والتي تمثل أمنا قوميا، لافتا إلى حرصه على موضوع الأمن السيبراني نتيجة لذلك. متابعا أنه سبق وأكد على ضرورة إدخال الذكاء الإصطناعي بكلية الحاسبات، والذي نتج عنه تحويل كلية الحاسبات إلى كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي، وبالتالي كانت جامعة القاهرة أول جامعة في مصر تتحول إلى جامعة بها الحاسبات والذكاء الإصطناعي.

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وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى ضرورة الإهتمام بالأنظمة الجديدة الإلكترونية في النواحي الاقتصادية، والإهتمام بموضوع الشبكات والأمن السيبراني، مشيرا إلى موافقة مجلس جامعة القاهرة على برنامج جديد عن الشبكات والأمن السيبراني، والذي سيقدم دفعة كبيرة في هذا الإطار.

وأضاف الدكتور الخشت، أن كل الدول المتقدمة لديها وعي بأهمية الحفاظ على سرية المعلومات، لافتا إلى رفضه فكرة مساحات التخزين السحابية، لأنها مساحات مجانية لكن تأخذ من مستخدمها كل ال data base ، موضحا أن جامعة القاهرة توفر سيرفرات مؤمنة ومازالت تعمل على توفير المزيد منها، كما توفر نسخا احتياطية للحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بها في حالة حدوث أي هجوم لهاكرز، مؤكدا أن الموضوع ليس بسيطا، ويجب التعامل معه بجدية.