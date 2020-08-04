شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين نعمات القصى مديرا لمكتب الصحة العالمية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم الدكتور جون جبور، اليوم الثلاثاء، الممثل السابق لمنظمة الصحة العالمية فى جمهورية مصر العربية مهام منصبه إلى الدكتور نعيمة حسن القصى، حيث يبدأ الدكتور جون مهامه الجديدة فى سلطنة عمان.

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وقالت منظمة الصحة العالمية بالقاهرة فى بيان اليوم إن الدكتور نعيمة القصى، من دولة البحرين وقد شغلت منصب ممثل منظمة الصحة العالمية بالإنابة فى جمهورية مصرى العربية منذ عام 2010 إلى عام 2013 إلى جانب عملها كمساعد للمدير الإقليم للمنظمة آنذاك.