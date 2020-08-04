شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين نعمات القصى مديرا لمكتب الصحة العالمية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم الدكتور جون جبور، اليوم الثلاثاء، الممثل السابق لمنظمة الصحة العالمية فى جمهورية مصر العربية مهام منصبه إلى الدكتور نعيمة حسن القصى، حيث يبدأ الدكتور جون مهامه الجديدة فى سلطنة عمان.
وقالت منظمة الصحة العالمية بالقاهرة فى بيان اليوم إن الدكتور نعيمة القصى، من دولة البحرين وقد شغلت منصب ممثل منظمة الصحة العالمية بالإنابة فى جمهورية مصرى العربية منذ عام 2010 إلى عام 2013 إلى جانب عملها كمساعد للمدير الإقليم للمنظمة آنذاك.
كان الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، أشاد بقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة الخاص بالوقاية من الأمراض غير المعدية وضربها من خلال COVID19، حيث نشر نسخة من القرار الأممى بالكامل عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وكتب مدير عام منظمة الصحة العالمية، فى تعليقه على قرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة، "ترحب منظمة الصحة العالمية بقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأمراض غير المعدية وضربها من خلال COVID19 وما بعده.. وتفخر منظمة الصحة العالمية بقيادة الإشراف وصنع القرار لصندوق الأمم المتحدة الاستئمانى المتعدد الشركاء.. معًا، من أجل عالم أكثر صحة وأمانًا وعدلاً".
كانت هذه تفاصيل خبر تعيين نعمات القصى مديرا لمكتب الصحة العالمية بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.