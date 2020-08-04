شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 13 شاباً ..وصرف 56 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسي مطروح 13 شاباً من ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، من شهادات القيد المرتدة من مختلف المؤهلات " كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل 41 شاباً من راغبى العمل .

وأوضح فريد سنوسي مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي ، إلي أن المديرية في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بها قامت بصرف 13 منحة مولود بـ 29 ألف جنيه ، و 4 منح زواج بـ 12 ألف جنيه ، و5 منح وفاة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى بـ 5 آلاف جنيه ليصل إجمالى ما تم صرفه 56 ألفاً منح رعاية اجتماعية وصحية لنحو 24 عاملا.

وتابع مدير المديرية أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم التفتيش على 141 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .

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