لماذا تأتى النعنشة بعد الفركشة.. احلوى قبل متفركشى يا فوزية فى حلقة جيدة من "خلف خلاف"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة جديدة من برنامج خلف خلاف، تناقش ندى حجازى أسباب ظهور كلا من السيدات والرجال بعد أي فركشة أو انتهاء أي علاقة، بلوك مبهر، ومظهر مشرق، يخالف تماما مظهرهم وقت الإرتباط ، مؤكدة أن ما يحدث بعد انتهاء أى علاقة هو الصدمة التي يتلقاها كلا من الجنسين وتدفعهما للتجديد والاهتمام بشكل كبير بالنفس فتبدأ النساء في الاهتمام برشاقتهن وجمالهن في حين يتجه الرجال إلى الصالات الرياضية، لإبراز العضلات.
ويرصد البرنامج بالتحليل أسباب الاهتمام بالذات بعد الفركشة، مؤكدا على أن الظاهرة علامة على أن الحياة مستمرة وان هناك خطأ حدث بالعلاقة سيتم تداركه في العلاقات القادمة.، وأنه يجب الاهتمام بالنفس قبل وبعد العلاقات ..
ويعرض برنامج خلف خلاف، الثلاثاء من كل أسبوع عبر موقع الخليج 365، وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة له، وهو من تقديم ندى حجازى، وتصوير كريم عبد العزيز، وإخراج شادي أبو الحسن، ورئيس تحرير تنفيذي حسن مجدى.
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