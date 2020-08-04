شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس السيامة الرسائلية للشماس ماهر أبادير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس صباح اليوم الثلاثاء، الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس السيامة الرسائلية للشماس ماهر أبادير، وذلك بالمقر البطريركي بكوبري القبة.

وشارك فى الصلاة والاحتفال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأب أنطونيوس سماحة، والأب جورج سليمان، وأسرة الشماس المرتسم، وقد شجع البطريرك الشماس ماهر على التفانى فى الخدمة المقدسة.

وقد ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، احتفالية رهبنة "سيدة الرسل" بالنذور الدائمة للأخت ريتا سعد ، بمشاركة الأنبا كيرلس وليم مطران إيبارشية أسيوط، وراعي كنيسة السيدة العذراء بالحمرا، التي نشأت فيها الأخت ريتا، فى نهاية يوليو، وبحضور جميع الأخوات الرهبنة والأب مراد اليسوعيّ وبعض الآباء الكهنة والشمامسة.

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وهنأ الأنبا البطريرك، الأخت ريتا والأخوات الرهبات، وقد ألقى كلمة فحواها أنّ التكريس كالغصن الذي يثبت في الكرمة التي هي المسيح، وبالثبات فيه تثمر المكرّسة ثمرًا جيدًا، فيكون الفرح والمحبة عموديّ حياة المكرسة، حتى يمكننها مواجهة كل خوف أو صعوبات بقلب مملوء سلام من الرب يسوع الذي يصبح بارتدائها خاتم التكريس العريس الذي يرافقها طوال حياتها ويعضدها ويباركها بعهد أبديّ لا يُمحى.

وتأتى احتفالية "رتبة النذور الدائمة " طبقا للتقاليد المتبعة حسب قوانين الرهبنة الكاثوليكية، حيث يتأهل النذير الجديد لذلك بعد رحلة من التكوين اللاهوتي و الكتابي و الانساني و الرهباني عبر العديد من المؤسسات الرهبانية .