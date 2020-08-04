مطار القاهرة يشغل اليوم 52 رحلة طيران أجنبى لنقل 5600 راكب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشغل اليوم الثلاثاء مطار القاهرة الدولى 52 رحلة طيران تابعة لشركات أجنبية وعربية لنقل 5600 راكب.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن معدل تشغيل المطار من الرحلات الأجنبية على مدار اليوم يبلغ 52 رحلة بمعدل 26 رحلة سفر لنقل 2004 راكب، فى حين يستقبل المطار بصالات الوصول 26 رحلة طيران لشركات أحنبية وعربية لنقل 3396 راكبا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدوليى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.