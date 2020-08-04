شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير "فالصو" عن الشائعات: زيادة مصروفات المدارس الخاصة وسد النهضة يؤثر على كهرباء السد العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها الإثنين 3 أغسطس 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أن عددا من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تداولو أنباء بشأن موافقة وزارة التربية والتعليم على زيادة مصروفات المدارس للعام الدراسى المقبل، وهو ما أثار حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا.

بالبحث عن حقيقة الأنباء المتداولة، تبين أنه لا اساس لها من الصحة، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا توجد زيادة فى مصروفات العام المقبل بالنسبة للمدارس الخاصة، إلا نسبة الـ" 7% كزيادة سنوية طبيعية نظمتها القرارات الوزارية المنظمة، موضحة أنه لا توجد زيادات غير طبيعية أو كبيرة، مطالبة أولياء الأمور الذين طالبتهم المدارس بزيادات فى المصروفات بالتقدم بشكاوى للتحقيق فى مثل هذه التجاوزات.

وقالت مصادر مسئولة، إن المدارس الخاصة سوف تلتزم بالضوابط التى تقرها الوزارة وبشكل نظام العام الدراسى المقبل فى ظل تداعيات أزمة كورونا، موضحة، أن العام الدراسى سيتم حسم القرارات الخاصة بالمصروفات خلال الفترة المقبلة.

وتضمن تقرير "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، تداول السوشيال ميديا لمنشور مصحوب بصورة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بشأن تصريح منسوب إليه قال فيه " بأن هناك اتجاه داخل الوزارة لتعيين مؤذنين من الصم والبكم، لكنه بالبحث عن حقيقة تصريحات الوزير، تبين أن تلك التصريحات مزيفة وغير حقيقة ومنسوبة للوزير ، دون أن تصدر عنه، وبالبحث فى أى من المواقع الإخبارية لم نجده منشورا على الإطلاق.

Advertisements

كانت وزارة الأوقاف ردت فى يوليو 2019 على الجدل الذي أثير حول تصريحات تلفزيونية تقول بأن الوزارة قامت بتعيين مؤذن أخرس، مؤكدة أنه لا يوجد لديها مؤذن أخرس، ولم يتم تعين مؤذنين منذ سنوات.

وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات اليوم الإثنين، نفى رئيس شركة المحطات المائية التابعة لوزارة الكهرباء، المهندس محمد عمرو، ما تم تداوله بأن سد النهضة الإثيوبى سيؤثر سلبا على إنتاج الكهرباء من السد العالى، مؤكدا أن "الوضع المائي المصري مطمئن للغاية ولا داعى لأى قلق من ذلك".

وقال عمرو، إن إنتاج الكهرباء من السد العالى تتراوح بين ١٧٥٠ إلى ١٨٠٠ ميجا وات يوميا يتم ربطهم على الشبكة القومية للكهرباء، من إجمالى ١٩٠٠ ميجا وات أقصى إنتاج للسد.

كما رصد تقرير "فالصو"، إعادة صفحات السوشيال ميديا، منشورا مصحوب بصورة للقس مكارى يونان رئيس الكنيسة المرقسية بالقاهرة قال فيه " لازم كل واحد يعرف أن مصر مسيحية، وأن جدك وأبو جدك مسيحي، واعرف أنك أنت بالسيف والرمح بقيت كده"، لكنه تبين أن التصريح قديم منذ عام 2017 وليس الآن كما زعم رواد السوشيال ميديا التى تسعى صفحاتها لإثارة الفتنة والجدل، كما أنها كانت بسبب نشوب عدد من تصريحات التطرف وقتها بين القس والشيخ سالم عبد الجليل، حيث هاجم القس مكارى يونان، رئيس الكنيسة المرقسية الكبرى في القاهرة، الشيخ سالم عبد الجليل، عقب تصريحاته عن تكفير المسيحيين قائلا إن عقيدتهم فاسدة، وقال مكارى وقتها إن الأقباط هم أصل مصر، زاعما أن الإسلام انتشر بالسيف والرمح، مضيفا :"مصر مسيحية وجدك وأبو جدك مسيحى".