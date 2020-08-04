شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعي الشهيد ال139 الدكتور علي المرسي بعد وفاته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت نقابة أطباء مصر بمزيد من الحزن والأسى، الدكتور علي المرسي عبد الرازق إستشاري النساء والولادة بمستشفي المنزلة سابقا، والذي توفي بمستشفي العزل بتمي الأمديد بالدقهلية بعد اصابته بفيروس كوڤيد19، داعين الله ان يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ(139).

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان ( والتأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل ) والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي ).

وكان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ3 آلاف إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 150 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.

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وأوضح الزيات، أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والشهداء بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر الشهداء حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.

وأشار إلى أن الأعداد التى تصل إليها النقابة ويتم الإعلان عنها، هى أعداد حقيقية، ولكن قد يكون عدد غير كامل، وهناك أطباء قد لا تصل اليهم اللجنة.