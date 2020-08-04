شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تهنىء نعمت شفيق على منحها عضوية مجلس اللوردات البريطانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على اجراء اتصالا هاتفيا بالدكتورة نعمت شفيق، لتهنئتها على منحها العضوية الدائمة في مجلس اللوردات البريطاني.

أعربت الوزيرة وفقاً لما نشره الحساب الرسمي لوزارة الهجرة على موقع انستجرام، عن مدى فخرها واعتزازها بما قدمته الدكتورة نعمت شفيق من جهود خلال السنوات الماضية استحقت عليها العضوية الدائمة بمجلس اللوردات البريطاني من قبل ملكة إنجلترا، وعليه ستُمنح شفيق لقب "البارونة" كما سيُمنح أبناؤها ألقابا شرفية كغيرها من عضوات المجلس من السيدات.



نعمت شفيق

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كما أعربت الدكتورة نعمت شفيق، خلال حديثها مع وزيرة الهجرة، عن اعتزازها الشديد بمصريتها، مؤكدة أنها تضع مصر دائما نصب أعينها، إذ أن ما تحققه من نجاحات يعود الفضل فيه لبلدها الأم التي عاشت على أرضها وتأثرت بثقافتها وحضارتها الضاربة في جذور التاريخ.

جدير بالذكر أن الدكتورة نعمت طلعت شفيق – والمعروفة في بريطانيا باسم "مينوش"- هي ابنة الدكتور طلعت شفيق حنطور أستاذ كيمياء المبيدات بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، والذي عمل لسنوات عدة بهيئة الغذاء والدواء الأمريكية وهيئة حماية البيئة الأمريكية وغيرهما.

وتقود الدكتورة نعمت شفيق الآن مدرسة الاقتصاد اللندنية المشهورة (London School of Economics)، كما كانت تشغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي لكل من البنك المركزي الإنجليزي Bank of England وصندوق النقد الدولي ومن قبلهما كانت أصغر نائب سنًا للبنك الدولي.