شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى طبيبين بعد وفاتهما بكورونا.. وارتفاع الشهداء لـ 138 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كما نعت نقابة أطباء مصر بمزيد من الحزن والأسى الدكتور جمال سليمان توفيق سليم إستشارى أمراض الباطنه والقلب بمرسى مطروح بعد وفاته بسبب ڤيروس كوڤيد19، داعين الله ان يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الـــ( 138).

كان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ3 آلاف إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 150 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.

وأوضح الزيات، أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والشهداء بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر الشهداء حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.

وأشار إلى أن الأعداد التى تصل إليها النقابة ويتم الإعلان عنها، هى أعداد حقيقية، ولكن قد يكون عدد غير كامل، وهناك أطباء قد لا تصل اليهم اللجنة.







