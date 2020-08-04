شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف جنيه جائزة تصميم البوستر الدعائى لمدينة العلمين الجديدة للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن، وزارة الشباب والرياضة، مد فترة استلام أعمال مسابقة فنية لتصميم بوستر دعائى عن مدينة العلمين الجديدة للشباب، حتى 10 أغسطس الجارى، والذى يوضح معالم المدينة سياحياً ويبرز تطلعات الدولة للمستقبل من خلال مدن عصرية متطورة تبرز الطبيعة الخاصة بالمنطقة.

‎ويشترط أن تكون الأبعاد الخارجية للبوستر الدعائي 40*60 سم ، بالإضافة إلى استخدام الصور والرسوم الخاصة والمؤثرات الموضحة لتفاصيل البوستر من خلال الحاسب والبرامج الجرافيكية واستخدام المؤثرات الخاصة، وأن يكون البوستر مبتكرا من حيث اختيار العناصر والالوان والمؤثرات الفنية وغير منقول او محرف من تصميم سابق و تتناسب العناصر المختارة مع التعبير عن الموضوع المطروح للمسابقة، ولابد ان يظهر في البوستر جوانب الافادة من الدورة المطروحة لتصميم البوستر من قبل الوزارة.

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وبالنسبة لجوائز المسابقة فتمنح ثلاثة جوائز مالية علي ان يحصل المركز الأول علي 5000 جنية ، والمركز الثاني يحصل علي 4500 جنية ، والفائز الثالث يحصل علي 4000 جنيه، ‎وعلي المشاركين إرسال الأعمال على بوابة وزارة الشباب والرياضة من خلال الرابط :-

https://www.emys.gov.eg/moy/forms/?t=poster

الجدير بالذكر ان وزارة الشباب والرياضة نفذت دورة اون لاين في مجال تصميم البوستر الدعائي .

يذكر ان وزارة الشباب و الرياضة تطرح بعد غد الخميس المرحلة الثانية من الدراجات المدعومة ، ضمن مبادرة دراجتك صحتك ، التى تقدمها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع .