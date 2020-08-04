شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار لرئيس الوزراء بإقامة محطة معالجة بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية ، قرار للدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء بشأن استبدال كشف الملاك بقرار رئيس الوزراء الخاص بإعتبارمشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى بناحية ميت كنانة بمركز طوخ بالقليوبية من أعمال المنفعة العامة .

وكانت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء قد استجابت لحالة المريضة أسماء ر. ح، من القاهرة، وتبلغ من العمر ٢٣عاماً، وتعاني من غرغرينا بالوجه والفكين والانف نتيجة خطأ طبي، ومحجوزة حاليا بقسم الأنف والاذن بمستشفىالحسين الجامعي.

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وقال الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئيس الوزراء، ورئيس اللجنة: على الفور قامت اللجنة بالتواصل مع والدالمريضة، الذي أفاد بأن الحالة خضعت لإجراء جراحة تنظيف الصديد بمستشفى الحسين الجامعي، وتحتاج حالياً إلىنقلها إلى مستشفي جامعي لإجراء جراحة تجميل.