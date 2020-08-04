شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: حجز المواعيد "إلكترونياً" بمكتب التمثيل العمالى بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اليوم الثلاثاء، تفعيل نظام تسجيل المعاملات وحجز المواعيد الخاصة بمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالكويت online ، على الموقع الخاص بالمكتب http://egymnpwrkwt.bayansystems.org/. تيسيرًا على المواطنين المصريين المقيمين فى الدولة لإنجاز معاملاتهم فى المرحلة الحالية وفقًا للإجراءات الاحترازية.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، أن المكتب يسعي من خلال هذا التطبيق تقديم العديد من الخدمات، والتي تتمثل في تسجيل مستخدم، وتسجيل بيانات المعاملات ، وكتابة وطباعة شهادات الخبرة، وكتابة وطباعة شهادات استمرارية العمل لتجديد الإجازة فى مصر، وحجز موعد للتصديق على المعاملات، وتسجيل البحث عن فرص العمل (تحويل داخلى)، وتسجيل صاحب العمل (توفير فرص عمل، وتحويل داخلى)، فضلا عن تسجيل الشكاوى العمالية.

وأوضح الوزير أن هذا التطبيق يعمل حاليًا فى المرحلة التجريبية والتى ستنتهى فى 31 أغسطس الجاري وسيتم بعد ذلك إضافة التعديلات والتحسينات والمعاملات الأخرى التى يقوم المكتب بتقديمها لجمهور المتعاملين معه تباعاً.

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كما تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، أن الإدارة العامة للطيران المدني، أعلنت أنه يمنع من دخول الكويت الركاب غير الكويتيين من جميع الجنسيات القادمين من الدول المحظورة سواء كان مباشرة من تلك الدول أو عن طريق الترانزيت عبر دول أخرى ما لم يستقروا بتلك الدول غير المحظورة مدة 14 يوما ومن ثم قيامهم بعد 14 يوما بإجراء فحص PCR بصلاحية 72 ساعة قبل قدومهم إلى مطار الكويت الدولى".