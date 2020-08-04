شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم مصر الطيران تسير 25 رحلة سفر دولية تقل 2500 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم الثلاثاء، رحلاتها إلى 25 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 2500 راكبا وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم الثلاثاء بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، لندن -باريس - اسطنبول- أثينا - البحرين - الخرطوم - بيروت - نيروبي - روما - فرانكفورت - دار السلام - فيينا - أديس أبابا - واشنطن - أربيل، و رحلتين جويتين إلي دبي، وأبوظبي، وميلانو، بالإضافة إلي رحلتين جويتين داخليتين الي كل من، الغردقة، وشرم الشيخ، ورحلات الشحن الجوى .

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

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كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.