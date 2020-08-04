شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: المدارس الحكومية تتفوق على الخاصة بـ30 من أوائل الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس الحكومية تفوقت على المدارس الخاصة والخاصة لغات في عدد أوائل الثانوية العامة، حيث أنتجت 30 طالبا، من بين 39 من أوائل الثانوية العامة، أما مدارس الرسمى لغات 3 والخاصة 1 والخاص لغات 5 طلاب.

وأوضح الوزير أن أوائل الثانوية العامة من شعبة الرياضيات 13 طالبا وطالبة منهم 11 ولد و2 بنات ، ومن شعبة العلوم 12 منهم 7 بنين و5 بنات، والأدبى 14 طالب منهم 3 بنين و11 بنات ، والعدد الكلى للأوائل 39 طالبا وطالبة.

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسبة النجاح العامة 81.5 % ، نسب نجاح البنين 79.9 و82.9% للبنات ليتفوقن البنات على البنين ، مقارنة بالعام السابقة الذى طبق به العام الواحد، ليكون هذا العام هو الأعلى.

وتابع وزير التربية والتعليم خلال إعلانه نتيجة الثانوية العامة، أن نسبة النجاح بالمدارس الحكومية 85.4% والرسمى لغات 87%، والخاصة 72% وخاصة لغات 90%، والمنازل والخدمات 57 %.

وأوضح شوقى أن عدد الطلبة من 95% الى 100% نسبتهم 18% وهذا يساعد التنسيق في تنظيم الكليات، والذين حصلوا على نسب نجاح من 85 إلى 90 % حوالى 16%، والحاصلين على نسب من 90 إلى 95% حوالى 18.3%

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وأكد أن أوائل شعبة الرياضيات 13 طالب وطالبة ، و12 من شعبة علوم والادبى 14 طالب وطالبة ،وبلغ العدد الكلي للأوائل 39 ،منهم 30 بالمدارس الحكومية المجانية، والرسمى لغات 3 والخاص لغات 5%..

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2020 ، قد نطلقت يوم الأحد 21 يونيو واستمرت حتى 21 يوليو الماضى، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية و الخميس 25 يونيو أدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو، اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس الجارى، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.