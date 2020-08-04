شكرا لقرائتكم خبر عن الأول علمى علوم لـ"تليفزيون الخليج 365": كنت بلعب كورة كل يوم وجبت 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد عبد الناصر الأول علمي علوم بمجموع 410 من 410، من محافظة أسيوط، في حديث خاص لـ "تليفزيون الخليج 365" إنه لم يتوقع أبدا أن يكون من الأوائل.

وأكد أحمد ووالدته أنه لم يأخذ أي دروس نهائيا وذلك بسبب فيروس كورونا، وأنه بمجرد بدء انتشار فيروس كورونا لم يخرج من المنزل.

وقالت ووالدة أحمد أنه كان يخرج ويلعب كرة القدم ويتابع المباريات لأن لديه شغفا كبيرا بالكرة، لكنه توقف عن ذلك بسبب كورونا، وأنه لم يكن ملتزما بنظام معين للمذاكرة ولكنه منذ منتصف شهر رمضان بدأ يلتزم بالمذاكرة.

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وعن الكلية التي سيختارها قالت والدته إن أخته في كلية الطب، وأخته الأخرى في كلية صيدلة، لكن أحمد قال إنه لم يستقر على الكلية التي سيختارها بعد قائلا إنه ربما ينتظر منحة من أحد الكليات الخاصة.

وأشار أحمد أن هناك بهجة كبيرة عمت المنزل، فيما انهالت دموع والدته في لقائها مع تليفزيون الخليج 365.