شكرا لقرائتكم خبر عن الأول مكرر علمى من أسيوط: أهدى نجاحى لروح والدتى وهدخل الطب مثل أخى الأكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جورج يسرى شحاته ابن مركز ديروط التابع لمحافظة أسيوط، الأول مكرر علمى علوم بمجموع 410 درجة: أهدى هذا النجاح والتفوق لروح والدتى، وكنت أتمنى أن تكون معى وتشاركنى فرحتى، وكنت بدأت المذاكرة من اليوم الأول وكنت أذاكر من 6 إلى 7 ساعات يوميا.

واضاف: لا أحب السهر، فكنت دائما أذاكر فى الصباح، وتوقف الدراسة فى كورونا ساهم فى إعطائى فرصة أكثر من مرة لمراجعة المنهج، وكنت آخذ دروس خصوصية فى جميع المواد الدراسية، وتوقفت مع ظهور كورونا، وكنت أرتعش فى أول يوم امتحان خوفا من الإصابة.

وأوضح جورج: والدى يعمل مدرسا بمدرسة الزراعة الثانوية، ووالدتى متوفاه، وشقيقي الأكبر فى الفرقة الثالثه بكلية طب بشرى، وهدفى دخول كلية الطب. وذكر: إن شاء الله هكون طبيب متميز، وأعالج الفقراء، فيما قال والده: كنت أساعد نجلى من خلال متابعته بشكل مستمر لمعرفة تحصيله، وكان لجورج هدف وضعه أما عينه، لدرجة أنه كان ينافس شقيقه الذى حصل على 98% فى عامة الدراسى، وأكد أنه على طالب الثانوية العامة أن يعتمد على اجتهاده وان يذاكر من اليوم الأول فى العام الدراسى حتى لا يتراكم عليه المنهج. يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2020 ، قد نطلقت يوم الأحد 21 يونيو واستمرت حتى 21 يوليو الماضى، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية و الخميس 25 يونيو أدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو، اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية. Advertisements وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية. ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس الجارى، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

واعتمد، الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019-2020، صباح اليوم الثلاثاء، ثم أجرى مكالمة للطلاب الأوائل ثم وجهة رسالة قصيرة للتعليق على النتائج.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2020 ، قد نطلقت يوم الأحد 21 يونيو واستمرت حتى 21 يوليو الماضى، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو أدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو، اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، واستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، واستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس الجارى، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.