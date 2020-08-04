شكرا لقرائتكم خبر عن الأول علمى علوم بالجمهورية: فوجئت بسماع اسمى خلال مؤتمر الوزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد السيد السيد الطالب بمدرسة عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية بمركز سمسطا جنوب بنى سويف، والحاصل على المركز الأول علمى علوم بدرجة 410 أنه فوجئ بالوزير يعلن تصدره ترتيب الأول على شعبة علمى علوم فى امتحانات الثانوية على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2019/2020.

وتابع: لم أتوقع أن أكون من ضمن الأوائل، ولكنى بذلت أقصى ما فى طاقتى لأحصد أعلى الدرجات، وأكون من ضمن المتوفقين، والتزمت طيلة العام الدراسى بالمذاكرة والجهد، موضحا أنه الأكبر بين أشقائه، ووالده يعمل مدرس لغة عربية.



الطالب أحمد السيد السيد

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