شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لأوائل الثانوية العامة 2020.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” صور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2020 على مستوى محافظات مصر المختلفة. وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قال خلال مؤتمر صحفى، إن أوائل الثانوية العامة من شعبة الرياضيات 13 طالبا وطالبة منهم 11 ولدا وبنتان، والعدد الكلى للأوائل 39 طالبا وطالبة، منهم 30 طالبا من المدارس الحكومية، لافتا إلى أن نسبة النجاح في الثانوية العامة بلغت 81.5%. ونستعرض من خلال الإنفو جراف التالى قائمة أوائل الثانوية العامة 2020..

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