شكرا لقرائتكم خبر عن السادس أدبى بالثانوية: كنت أذاكر 8 ساعات يوميًا وأحصل على دروس بكل المواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت ندى ياسر جودة إبراهيم السيد، السادس مكرر بمجموع 407.5، من مدرسة 25 يناير بالإسماعيلية، سعادتها الغامرة، لتحقيقها المركز السادس مكرر فى أوائل الثانوية العامة.

وقالت ندى ياسر فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنها تحلم بدخول كلية الألسن، وكانت تحصل على دروس فى كل المواد، وراضية عن النتيجة، وكانت تذاكر يوميًا قرابة الـ 8 ساعات.

وأكدت ندى، والتى تسكن فى حى ثانٍ بالإسماعيلية، أنها عند عمها فى ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وسوف تعود غدًا إلى الإسماعيلية.

واعتمد، الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019-2020، صباح اليوم الثلاثاء، ثم أجرى مكالمة للطلاب الأوائل ثم وجهة رسالة قصيرة للتعليق على النتائج.

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يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2020 ، قد نطلقت يوم الأحد 21 يونيو واستمرت حتى 21 يوليو الماضى، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو أدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو، اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، واستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، واستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس الجارى، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ندى ياسر جودة إبراهيم السيد السادس مكرر أدبى من الإسماعيلية