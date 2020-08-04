شكرا لقرائتكم خبر عن مصير مصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسى 2021.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر أولياء الأمور قرارا مصيريا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فيما يتعلق بمصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسى المقبل فى ظل تداعيات أزمة كورونا، حيث أكدت الوزارة أنه سيتم إعلان تفاصيل قرار المصروفات الدراسية خلال الفترة المقبلة. ”الخليج 365” يقدم فى الإنفو جراف التالى مصير المصروفات المدارس الخاصة. ـ الزيادة الطبيعية للمصروفات الدراسية 7% وفقا القرار الوزارى ـ الوزارة تدرس إمكانية عدم تطبيق الـ 7% بسبب تداعيات كورونا ـ أى زيادة عن 7% يجب تقديم المدرسة طلب بإعادة تقييم المصروفات Advertisements ـ أى زيادة تحصلها المدارس خلاف الـ" 7% يجب تقديم شكوى للوزارة ـ طالبت الوزارة من المديريات رفع المصروفات على موقع الوزارة ـ رسوم الباص" تحدد وفقا لشكل العام الدراسى ـ الاشتراك فى باص المدرسة خدمة غير إجبارية على ولى الأمر















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